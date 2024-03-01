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Российская ПВО пресекла две атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

15:48
  • пятница
  • 01 марта 2024

Беспилотники летели с интервалом в час

Силы российской противовоздушной обороны пресекли две попытки киевского режима атаковать объекты на территории России. Украинские дроны сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородской и Нижегородской областями
ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Сразу два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области около 13.30 мск. Через час, около 14.30 мск, дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что несколько воздушных целей было ликвидировано над селами Никольское и Новая Деревня. Позже система ПВО сработала в Грайворонском городском округе - сбит БПЛА самолетного типа над селом Доброе. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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