Российская ПВО пресекла две атаки дронов ВСУ на Белгородскую область

Беспилотники летели с интервалом в час

Силы российской противовоздушной обороны пресекли две попытки киевского режима атаковать объекты на территории России. Украинские дроны сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Сразу два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области около 13.30 мск. Через час, около 14.30 мск, дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА самолетного типа.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что несколько воздушных целей было ликвидировано над селами Никольское и Новая Деревня. Позже система ПВО сработала в Грайворонском городском округе - сбит БПЛА самолетного типа над селом Доброе. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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