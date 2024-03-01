Мишустин озвучил направления в работе министерств и ведомств

Необходимо наладить собственный выпуск оборудования

Сегодня на заседании правительства по итогам послания президента Федеральному собранию глава кабмина Михаил Мишустин рассказал об основных векторах в работе министерств и ведомств.

Среди приоритетов - обучение и подготовка квалифицированных кадров. Правительство и регионы должны сформировать программу по ремонту и оснащению учреждений среднего профессионального звена.

Ещё одно ключевое направление - сфера исследований и разработок. Для сохранения технологического суверенитета необходимо наладить собственный выпуск станков и оборудования. Также предстоит принимать важные решения, связанные с цифровизацией, помощью регионам и переселением аварийного жилья, улучшением делового климата, продовольственной безопасностью и сохранением здоровья граждан. В социальной сфере ключевое направление - ряд мер поддержки семьям с детьми.

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