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"Осатанели!": Планировавшие атаку на Крым офицеры ФРГ ссылались на опыт Третьего рейха

16:38
  • пятница
  • 01 марта 2024

По словам Захаровой, гибридная война Запада против России идет полным ходом

Запад ведет против России гибридную войну, она идет полным ходом. По словам немецкого офицера, которые стали достоянием общественности, в этой войне используется гораздо больше современных технологий, чем в "старом добром люфтваффе".

Захарова отреагировала на запись беседы офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
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Цитату инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца из опубликованной расшифровки беседы немецких офицеров привела официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, современное немецкое руководство "совсем осатанело". Оно без стеснения ссылается на опыт Третьего рейха.

Расшифровку разговора представителей немецкого военного командования опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Из документа следует, что офицеры обсуждали план атаки на Крымский мост. Их интересовало, насколько ракеты Taurus способны разрушить этот объект. Также подчеркивалась необходимость так спланировать атаку, чтобы ее не могли связать с Берлином.

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