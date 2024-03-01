ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило о пуске "Ярса"

16:50
  • пятница
  • 01 марта 2024

Опубликовано видео пуска

Минобороны России сообщило о пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". По данным военного ведомства, пуск МБР мобильного базирования с разделяющейся головной частью был произведен на государственном испытательном космодроме Плесецк.

Колонна "Ярсов" прибыла в Подмосковье
"Ярсы" заступили на боевое дежурство в Бологовском соединении РВСН

Как отмечается в сообщении, при подготовке к мероприятию расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН отработал передислокацию стартовой батареи ПГРК "Ярс" в удаленный район. Затем был подготовлен и проведен учебно-боевой пуск.

В ведомстве подчеркнули, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических  и летных характеристик современного ракетного комплекса. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Учебные боевые блоки поразили цели на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс"
Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.