Минобороны сообщило о пуске "Ярса"

Опубликовано видео пуска

Минобороны России сообщило о пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". По данным военного ведомства, пуск МБР мобильного базирования с разделяющейся головной частью был произведен на государственном испытательном космодроме Плесецк.

Как отмечается в сообщении, при подготовке к мероприятию расчет Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН отработал передислокацию стартовой батареи ПГРК "Ярс" в удаленный район. Затем был подготовлен и проведен учебно-боевой пуск.

В ведомстве подчеркнули, что целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Учебные боевые блоки поразили цели на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

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