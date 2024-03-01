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Опубликована запись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

18:02
  • пятница
  • 01 марта 2024

Разговор имел место 19 февраля

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала в пятницу в своем Телеграм-канале аудиозапись разговора офицеров немецкой армии, в которой шла речь об участии бундесвера в нанесении ударов по мосту через Керченский пролив.
Медведев высказался о роли Германии в подготовке атак на Крымский мост

Отмечается, что разговор имел место 19 февраля 2024 года. Ранее Симоньян обнародовала его транскрипцию. Согласно расшифровке беседы, военные обсуждали вариант удара по Крымскому мосту ракетами Тaurus с истребителя Dassault Rafale. При этом во время разговора участниками ставилось под сомнение, что удар по Крымскому мосту получится эффективным.

Зампред росссийского Совбеза Дмитрий Медведев в пятницу отметил, что извечные противники России немцы снова превратились в заклятых врагов. Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо направить в бундестаг требование о расследовании в связи с этой публикацией.

Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что современное немецкое руководство "совсем осатанело": оно без стеснения ссылается на опыт Третьего рейха.

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