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Лавров заявил об участии США в атаках ВСУ на российские аэродромы

17:47
  • пятница
  • 01 марта 2024

Заявления Вашингтона о диалоге с Москвой по стратегической стабильности бессмысленны

Атаки ВСУ на российские стратегические аэродромы были бы невозможны без участия специалистов США. В частности, это касается модернизации ракет, чтобы прибавить им дальности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Российский министр в выступлении на дипломатическом форуме в Анталье прокомментировал заявления США о возобновлении диалога с Москвой по стратегической стабильности. Лавров высказал удивление по поводу того, что в такой ситуации американцы просятся всерьез на российские стратегические объекты.

Также Лавров высказался о возможных переменах в отношениях Москвы и Вашингтона после президентских выборов в США. Российский министр признался, что особых перемен в этом плане не ждет. Глава МИД напомнил, что Дональд Трамп уже был президентом, и при нем были введены одни из самых тяжелых антироссийских санкций, передает РИА Новости.

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