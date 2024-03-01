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ВСУ обстреляли Энергодар неуправляемыми снарядами

18:13
  • пятница
  • 01 марта 2024

Жителей города призвали соблюдать осторожность

Администрация Энергодара сообщила об обстреле города со стороны ВСУ. Как сообщили местные власти, удар нанесен неуправляемыми снарядами в 16.50.

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Энергодар – город энергетиков. Возле него расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. ВСУ ранее наносили удары и по территории самой станции. Последний был зафиксирован в ноябре 2022 года.

Власти Энергодара призвали жителей города соблюдать осторожность. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Данные уточняются, передает "Интерфакс".

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