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Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы

18:47
  • пятница
  • 01 марта 2024

Указ вступает в силу со дня опубликования

Указ о призыве в 2024 году на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, подписал президент России Владимир Путин. Правительство и региональные власти, согласно документу, должны обеспечить выполнение связанных с призывом на сборы и их проведением мероприятий.

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В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что военные сборы проводятся в Вооруженных силах, войсках нацгвардии и спасательных воинских формированиях МЧС. Также к мероприятиям привлекаются ушедшие в запас со службы в органах государственной охраны и ФСБ. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Сборы россиян, которые находятся в запасе, проводятся ежегодно. В прошлом году Путин подписал соответствующий указ в мае. Специалисты подчеркивают, что сборы нельзя путать с призывом в армию. Здесь участники восстанавливают навыки по своей воинской профессии, это можно назвать "повышением квалификации".

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