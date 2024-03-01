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МИД России потребовал объяснений Берлина в связи с планами атаки на Крымский мост

19:29
  • пятница
  • 01 марта 2024

Молчание рассматривается как признание вины

Власти Германии должны объясниться по поводу разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. Официальный Берлин обязан оперативно предоставить объяснения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины, подчеркнула дипломат.

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Аудиозапись телефонного разговора немецких высших офицеров, планировавших атаку на Крымский мост, а также расшифровку беседы опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. Германские военные подсчитывали, сколько ракет понадобится для разрушения моста. Также они вспоминали опыт "старого доброго люфтваффе" Третьего рейха.

Ранее в Кремле не стали комментировать опубликованную RT информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не обладает достаточными данными о содержании записи беседы офицеров ФРГ. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента.

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