Париж готов позволить спецназу пересекать границу Украины

Французские военные считают, что так они создадут "дилемму" для Москвы

Неосторожное заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке военного контингента на Украину сорвало завесу факта, который Западе стыдливо считал секретом: натовские военные специалисты давно присутствуют на украинской территории. Теперь же Франция изучает возможность разрешить своему спецназу пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму", пишет газета Le Monde.

Издание отмечает, что Париж до сих пор молчаливо признавал лишь присутствие на Украине сотрудников французской Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE). При этом, как утверждается в публикации, даже возможную смерть некоторых из них на данный момент можно правдоподобно отрицать.

А вот присутствие своих военных на Украине власти Франции отрицают. И спецназ, бойцы которого подчиняются Генштабу, не пересекает украинскую границу. Идея позволить ему такие маневры, по замыслу командования, создаст для Москвы "стратегическую дилемму" - якобы французское военное присутствие удержит ВС России от ударов по этой территории.

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