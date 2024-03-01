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Париж готов позволить спецназу пересекать границу Украины

19:58
  • пятница
  • 01 марта 2024

Французские военные считают, что так они создадут "дилемму" для Москвы

Неосторожное заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке военного контингента на Украину сорвало завесу факта, который Западе стыдливо считал секретом: натовские военные специалисты давно присутствуют на украинской территории. Теперь же Франция изучает возможность разрешить своему спецназу пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму", пишет газета Le Monde.

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Издание отмечает, что Париж до сих пор молчаливо признавал лишь присутствие на Украине сотрудников французской Генеральной дирекции внешней безопасности (DGSE). При этом, как утверждается в публикации, даже возможную смерть некоторых из них на данный момент можно правдоподобно отрицать.

А вот присутствие своих военных на Украине власти Франции отрицают. И спецназ, бойцы которого подчиняются Генштабу, не пересекает украинскую границу. Идея позволить ему такие маневры, по замыслу командования, создаст для Москвы "стратегическую дилемму" - якобы французское военное присутствие удержит ВС России от ударов по этой территории.

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