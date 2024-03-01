Макрон созвал экстренное заседание по ситуации на Украине

Предположительно, будет обсуждаться вопрос отправки войск

Эммануэль Макрон созвал лидеров всех партий в Елисейский дворец. Президент Франции намерен обсудить с ними вопрос потенциальной отправки сухопутных войск страны на Украину. Заседание назначено на 10:30 утра 7 марта, пишет Le Figaro.

Заявление Макрона о возможности ввода войск на Украину вызвало критику со стороны оппозиции. В результате Елисейский дворец объявил о дебатах и ​​голосовании в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, заключенному с Киевом в феврале, отмечает издание.

Макрон после встречи западных союзников Киева допустил возможность отправки сухопутных войск государств НАТО на территорию Украины. Французский лидер признал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Его слова вызвали волну критики – тем не менее, Макрон заявил, что его заявления "взвешены и продуманы". При этом глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил, что Париж не отправит войска на Украину – по его словам, французы не хотят за нее погибать. Министр признал, что цель Парижа - помешать России победить, не ведя войну с Россией.

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