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Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрывах в районе Запорожской АЭС

21:11
  • пятница
  • 01 марта 2024

Предположительно, ВС России уничтожили беспилотники

Звуки взрывов и стрельбы слышали 28 февраля в районе Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии. По их данным, звук взрыва раздался на некотором расстоянии от станции.

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Как сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ, представители Запорожской АЭС сообщили экспертам, что российские войска приняли меры по защите станции от беспилотников ВСУ. По их словам, сама ЗАЭС не подвергалась нападению, повреждений и жертв не было.

В сообщении отмечается, что эксперты МАГАТЭ запросили доступ в эту зону. Однако им сказали, что нет никаких повреждений, которые можно было бы осмотреть. Кроме того, территория находится вне зоны контроля станции, приводит содержание пресс-релиза ТАСС.

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