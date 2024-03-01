ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минюст признал иноагентами писательницу Улицкую** и режиссера Хржановского**

21:34
  • пятница
  • 01 марта 2024

В реестр включен и "Мемориал"*

Минюст расширил реестр иностранных агентов. В перечень включена, в частности, писательница Людмила Улицкая**. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что Улицкая, проживающая в настоящее время за рубежом, выступала против специальной военной операции на Украине и пропагандировала ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией).

Госдума приняла закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов
Володин предложил способ избавиться от статуса иноагента

В списке также публицист "Радио Свобода"*(признано в России СМИ-иноагентом) и "Дождя"*(признан в России СМИ-иноагентом) Сергей Медведев. Он, по данным Минюста, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил. Журналист выступал против специальной военной операции на Украине, он сотрудничает с организацией, признанной в России нежелательной.

Режиссер Илья Хржановский** распространял недостоверную информацию о решениях органов российской власти. Он также выступал против специальной военной операции на Украине. В перечень Минюста включены Центр защиты прав человека "Мемориал" - организация, созданная сотрудниками внесенного в реестр иностранных агентов и ликвидированного "Мемориала" - и благотворительный фонд "Нужна помощь" (организация, выполняющая функции иноагента в России).

__________________________________________________

* — признано нежелательной организацией

** — признан иноагентом

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Режиссер Илья Хржановский**
Режиссер Илья Хржановский**
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.