Минюст признал иноагентами писательницу Улицкую** и режиссера Хржановского**

В реестр включен и "Мемориал"*

Минюст расширил реестр иностранных агентов. В перечень включена, в частности, писательница Людмила Улицкая**. В сообщении на сайте ведомства отмечается, что Улицкая, проживающая в настоящее время за рубежом, выступала против специальной военной операции на Украине и пропагандировала ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией).

В списке также публицист "Радио Свобода"*(признано в России СМИ-иноагентом) и "Дождя"*(признан в России СМИ-иноагентом) Сергей Медведев. Он, по данным Минюста, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил. Журналист выступал против специальной военной операции на Украине, он сотрудничает с организацией, признанной в России нежелательной.

Режиссер Илья Хржановский** распространял недостоверную информацию о решениях органов российской власти. Он также выступал против специальной военной операции на Украине. В перечень Минюста включены Центр защиты прав человека "Мемориал" - организация, созданная сотрудниками внесенного в реестр иностранных агентов и ликвидированного "Мемориала" - и благотворительный фонд "Нужна помощь" (организация, выполняющая функции иноагента в России).

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* — признано нежелательной организацией

** — признан иноагентом

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