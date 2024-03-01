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Турция и Болгария пообещали Венгрии обеспечить транзит российского газа

21:54
  • пятница
  • 01 марта 2024

Венгрия получает основную часть топлива из России

Турция и Болгария пообещали Венгрии обеспечить транзит российского газа в предстоящие годы. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на полях Антальского дипломатического форума.

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Сийярто прокомментировал итоги встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами Турции и Болгарии - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Руменом Радевым. По словам венгерского министра, на переговорах достигнуты договоренности, которые послужат национальным интересам и безопасности энергоснабжения Венгрии.

Венгрия получает основную часть голубого топлива из России по газопроводу "Турецкий поток" и его ответвлению через территории Болгарии и Сербии. Сийярто подчеркнул, что Анкара и София обеспечат надежность транзитного маршрута для поставок газа, передает ТАСС.

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