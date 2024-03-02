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Власти Петербурга сообщили о ЧП в Красногвардейском районе

10:02
  • суббота
  • 02 марта 2024

Пострадавших нет

Губернатор Петербурга Александр Беглов возглавил оперативный штаб после ЧП в Красногвардейском районе города. На месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники силовых ведомств, сообщил Беглов.

О характере ЧП ничего не известно. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы.

По данным ТАСС, выбиты окна в нескольких домах. На улице на месте происшествия находятся порядка ста человек – жителей соседних домов. Пострадал пятиэтажный дом постройки конца 1970-х годов.

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