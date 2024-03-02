Названы новые имена героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых героях специальной военной операции.

Младший сержант Евгений Буров и его отделение под обстрелом боевиков разрушает инженерные заграждения неприятеля, обезвреживает мины и проделывает проходы для продвижения вперёд штурмовых отрядов. Благодаря работе сапёров, наши бойцы смогли взять вражеский опорник и отбросить радикалов вглубь их обороны.

Старшина Владимир Бандак и его подразделение обнаружили украинскую разведывательно-диверсионную группу, готовившую засаду на пути следования колонны бронетехники.

После скоротечного боя четыре радикала были уничтожены, один взят в плен. Потерь среди российских военнослужащих нет, сообщает "ТВ Центр".

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