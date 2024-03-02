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Израиль нанёс удары по жилым кварталам палестинских городов

10:15
  • суббота
  • 02 марта 2024

Погибли дети

Десятки палестинцев стали жертвами израильских обстрелов сектора Газа за минувший вечер. Авиация и артиллерия нанесли массированные удары по городам Дейр-эль-Балах, Джебалия, Рафах и Хан-Юнис. Среди погибших и раненых есть дети. Разрушены жилые дома и одна из мечетей.

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Новым атакам подверглись и южные районы Ливана: уничтожены пятеро бойцов движения "Хезболла". Тем временем, первую за месяц партию медикаментов и топлива удалось доставить в больницу "Аш-Шифа" в городе Газа. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения.

А президент США в третий раз за неделю попытался спрогнозировать сроки достижения временного прекращения огня. На этот раз Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС могут договориться к 10 марта - началу месяца Рамадан, сообщает "ТВ Центр".

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