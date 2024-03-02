В Петербурге поднят флаг на новом рыболовецком судне

Скоро оно отправится на Дальний Восток

На Адмиралтейских верфях Петербурга поднял флаг рыболовный траулер "Капитан Мартынов". Это уже четвёртое судно подобного проекта, которое отправится на ловлю минтая и сельди в Берингово и Охотское моря. На нём установлено современное оборудование для переработки продукции.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 - самое высокотехнологичное гражданское судно, которое когда-либо строилось в России. Специалисты говорят: по сложности в чем -то даже превосходит военные корабли.

Это не просто рыбопромысловое судно, а целая плавучая фабрика. На второй палубе находится рыбоперерабатывающий комплекс, который круглосуточно превращает всю выловленную рыбу в готовую замороженную продукцию.

Из воды рыба попадает на конвейер. Здесь делают филе и фарш сурими - универсальный полуфабрикат. Он используются, например, для изготовления крабовых палочек. Производство - безотходное.

Длина траулера - 108 метров, ширина – 21 метр. автономность плавания - 45 суток. "Капитан Мартынов"- четвёртое судно проекта С-192. Первые три уже работают в дальневосточном бассейне. Объёмы вылова каждого - около 60 тысяч тонн в год.

Такая плавучая рыбная фабрика может производить около 100 тонн филе и 80 тонн фарша в сутки. Вся продукция фасуется и замораживается здесь же. Из трюма можно везти сразу в магазины.

Траулер построен для одной из крупнейших отечественных рыбопромышленных компаний в рамках инвестиционной программы "квоты под киль". Предприятие заключает контракт на строительство нового судна и получает разрешение на вылов дополнительных объёмов рыбы. Всего таких траулеров будет десять.

Экипаж уже оценил новинки в управлении. "Если мы раньше управляли рычагами, то теперь мы управляем судном прикосновением к экрану. Просто как вы управляете компьютером мышкой, мы управляем судном при помощи мышки", - говорит капитан Олег Ткаченко.

Новый плавучий рыбоперерабатывающий завод отправится из Санкт-Петербурга к местам промысла - морям Дальнего Востока - в середине марта.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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