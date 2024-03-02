В США многотонный грузовик повис на мосту через реку Огайо

За рулём была женщина

Впечатляющие кадры из американского штата Кентукки. Фура пробила ограждения и повисла на высоком мосту через реку Огайо.

Авария произошла в городе Луисвилл. На кадрах хорошо видно, что кабина машины чуть не оторвалась от полуприцепа. Чтобы спасти заблокированную внутри женщину-водителя, спецслужбы использовали верёвочный кран. Один из пожарных спустился по канату и помог выбраться перепуганной участнице ДТП.

Уже известно, что в аварии пострадали ещё два транспортных средства, один водитель госпитализирован. Причину инцидента выясняют, сообщает "ТВ Центр".

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