Собянин рассказал, как улучшается транспортная доступность районов столицы

Открываются новые маршруты

О развитии транспортной сети столицы рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Так, в прошлом году в Москве запустили 30 новых наземных маршрутов.

Они соединили жилые кварталы, социальные объекты, торговые центры со станциями рельсового каркаса. Жители нескольких районов столицы и Московской области получили в шаговой доступности от дома новый вид городского транспорта.

Запуск МЦД-3 и МЦД-4 позволил многим пассажирам выбирать быстрые и удобные маршруты и каждый день экономить время в пути, сообщает "ТВ Центр".

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