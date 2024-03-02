В Германии разгорается скандал после утечки разговора военных об атаке на Крымский мост

Официальные власти пока молчат

Германская контрразведка начала расследование по факту утечки записи разговора высокопоставленных офицеров о планировании ударов по Крымскому мосту. Официальных комментариев нет до сих пор. Но авторитетные немецкие издания сообщают, что в Бундесвере аудиозапись считают подлинной. Сразу несколько ведущих немецких газет признали: выложенная в соцсети запись разговора офицеров Бундесвера о том, как они будут бомбить Крымский мост – не продукт, созданный искусственным интеллектом.

Выложенный в публичное пространство разговор длится около получаса. Представители Минобороны страны, якобы не воюющей напрямую с Россией, обсуждают детали возможной поставки сотни дальнобойных крылатых ракет "Таурус" на Украину. Хотя, официально канцлер Шольц от этого пока открещивается - мол, не хочет эскалации конфликта и вовлечения в него ФРГ.

Но в Бундесвере уже все продумали: чтобы замести следы операцию можно разделить на этапы. Обратиться к Великобритании за помощью в планировании, к Франции - за истребителями "Рафаль", на которые можно крепить ракеты из Германии. Всю грязную работу сделают украинцы, а немцы просто покажут - как. Американцы уже инструктируют боевиков Зеленского, это тоже известно участникам беседы.

Офицерам Бундесвера очень хочется дотянуться своими "Таурусами" до Крымского моста. С сожалением признают: эта цель сложная, но можно хотя бы поразить склады боеприпасов на полуострове.

Весь день после обнародования секретного совещания Бундесвер пытался запихнуть шило обратно в мешок. По настоянию Минобороны ФРГ в социальных сетях Германии блокируют аккаунты, с которых распространяется аудиозапись. Пока немцы в комментариях возмущаются тем, что их военные откровенно планируют теракты против гражданской инфраструктуры России и ещё больше обостряет отношения с Москвой, подконтрольная правительству пресса всеми силами смещает акценты.

Репортёров больше всего беспокоит то, что наши спецслужбы могут перехватывать секретные переговоры. "Российский шпионаж", "Русские подслушивают немецких генералов", - с такими передовицами вышли газеты ФРГ.

В российском МИДе не удивились содержанию переставших быть тайными бесед немецких военных. И попытки замести следы удалением публикаций в соцсетях - лишнее доказательство того, что на воре и шапка горит.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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