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В Сочи открывается Всемирный фестиваль молодёжи

12:50
  • суббота
  • 02 марта 2024

Он продлится пять дней

В Сочи стартовал Всемирный фестиваль молодёжи. На черноморском побережье собрались 20 тысяч участников из всех регионов России и разных стран мира.

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Здесь настолько насыщенная программа, что наберётся целый багаж знаний. Как символ стремительного взлёта, парк науки и искусств "Сириус" в эти дни превратился в международный аэропорт.

В этом году подано свыше 300 тысяч заявок, это в шесть раз больше, чем собрал прошлый фестиваль, который проходил тут же, в Сочи, в 2017 году.

Начинается всё со взаимовыручки и поддержки: пять тысяч волонтёров встречают гостей. Здесь, и правда, дружба завязывается всего после пары простых фраз и, ощущение, словно, знакомы всю жизнь.

Многообразие культур и традиций – это как художник смешивает палитру красок, и вот получает произведение искусства прямо на стене обычной сочинской многоэтажки. Город готов к самой яркой и весёлой весне. Над этим поработали уличные художники из 11-ти стран.

Всемирный фестиваль молодежи – место, где мечтам суждено сбыться. Впереди - почти пять удивительных дней.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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