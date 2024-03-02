Яркие образы и стильные наряды: стартовала Московская неделя моды

Она продлится до 8 марта

Яркие образы, стильные наряды и эффектные дефиле. В столице стартовало одно из самых масштабных событий культурной жизни города - Московская неделя моды. Мероприятие организовано сразу на двух крупных площадках - в Центральном выставочном зале "Манеж” и зоне культурных проектов выставки "Россия" на ВДНХ.

Свои коллекции привезли дизайнеры из 70-ти регионов. В программе показов участие также примут более десятка иностранных гостей. Рассчитывают организаторы и на рекордное количество зрителей. Их ждут показы, лекции, публичные дискуссии о моде. Чтобы посетить мероприятия, нужна предварительная регистрация на официальном сайте недели моды. Она продлится до 8 марта.

Подробнее – в репортаже Татьяны Сидоровой (смотрите видео).

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