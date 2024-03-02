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В Новомихайловке поднят российский флаг

12:00
  • суббота
  • 02 марта 2024

Украинские войска отступают

В зоне спецоперации десантники, танкисты и мотострелки продолжают развивать успешное наступление в районе Авдеевки и Артёмовска. Накануне наши бойцы ворвались в Новомихайловку и водрузили в посёлке российский флаг. Большая часть посёлка уже занята штурмовыми подразделениями, которые продолжают выдавливать националистов за окраины.

ВС России освободили Петровское на авдеевском направлении
ВС России освободили Ласточкино на авдеевском направлении

На артёмовском направлении наши войска сумели продвинуться ещё на километр вглубь линии обороны ВСУ в районе Ивановского. В эти минуты идет активный штурм Богдановки. С передовой поступают сообщения, что наши отряды уже вплотную подошли к населённому пункту.

Всего за минувший месяц нашим войскам удалось освободить от боевиков территорию Донбасса на площади в 152 квадратных километра. Две трети из них приходится на авдеевский участок, сообщает "ТВ Центр".

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