Украинские войска отступают

В зоне спецоперации десантники, танкисты и мотострелки продолжают развивать успешное наступление в районе Авдеевки и Артёмовска. Накануне наши бойцы ворвались в Новомихайловку и водрузили в посёлке российский флаг. Большая часть посёлка уже занята штурмовыми подразделениями, которые продолжают выдавливать националистов за окраины.

На артёмовском направлении наши войска сумели продвинуться ещё на километр вглубь линии обороны ВСУ в районе Ивановского. В эти минуты идет активный штурм Богдановки. С передовой поступают сообщения, что наши отряды уже вплотную подошли к населённому пункту.

Всего за минувший месяц нашим войскам удалось освободить от боевиков территорию Донбасса на площади в 152 квадратных километра. Две трети из них приходится на авдеевский участок, сообщает "ТВ Центр".

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