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Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами

11:22
  • суббота
  • 02 марта 2024

Голосование закончится в 14 часов

2 марта в Москве проходит тестовое голосование перед выборами президента России. Оно началось в 10 часов и продлится до 14 часов. Потенциальным избирателям предложили ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

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Принять участие в пробном голосовании могут совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в городе. Голосование проходит на elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах столицы.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8 часов 15 марта до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании можно принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков. 

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