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Москва реализует поручения президента по строительству социальных и спортивных объектов

11:30
  • суббота
  • 02 марта 2024

В столице в 2023 году введены в строй 23 спортивных сооружения

Власти Москвы уже исполняют поручения президента Владимира Путина по увеличению социальных и спортивных объектов, которые он дал во время послания Федеральному Собранию. Об этом в интервью АГН "Москва" сообщила глава комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Спортобъекты стали важной частью социальной инфраструктуры, а талантливые тренеры, умеющие увлечь ребенка, воспитать в нём привычку к спорту, не менее уважаемы и востребованы, чем учителя и врачи. Поэтому строить, модернизировать спортобъекты не менее важно, чем школы, поликлиники.

Гусева отметила, что тема развития спортивной инфраструктуры не в первый раз звучит в поручениях президента, и Москва работает с этими поручениями активно.

К примеру, только в прошлом году в столице построены 23 крупных спортивных сооружения, среди которых - ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках", дворец спорта "Некрасовка", центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево.

По мнению Гусевой, спорт становится неотъемлемой частью жизни москвичей. Город продолжит развитие спортинфраструктуры, особенно в шаговой доступности.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию предложил ежегодно строить не менее 350 спортивных объектов. Особое внимание глава государства попросил уделить такому строительству в малых городах и сёлах.

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