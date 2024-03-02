Шесть человек пострадали во время ЧП в Петербурге

Госпитализирована 92-летняя женщина

Шесть человек обратились за помощью к медикам после ЧП в Петербурге. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

На месте происшествия работали шесть бригад скорой помощи. Среди пострадавших - 92-летняя женщина. Она госпитализирована с симптомами стрессовой реакции.

Утром 2 марта губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о ЧП в Красногвардейском районе. Частично пострадало остекление балконов двух пятиэтажных домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы и размещены в ближайшем детском саду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"