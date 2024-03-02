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Собянин рассказал о самом большом музыкальном инструменте Москвы

14:03
  • суббота
  • 02 марта 2024

Его создали во Франции

Сергей Собянин рассказал об уникальном музыкальном инструменте в концертном зале "Зарядье". Это - один из крупнейших в Европе органов.

Его около двух лет создавали во Франции. Орган специально спроектировали для концертного зала "Зарядье". Инструмент состоит из пяти тысяч труб, из которых зрители видят только 135. Это - самый большой в столице музыкальный инструмент. 

Вес органа - 40 тонн. В нём сочетаются древние традиции и новейшие технологии, на нём можно исполнять музыку любых эпох и стилей, отметил мэр.

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