Собянин рассказал о самом большом музыкальном инструменте Москвы

Его создали во Франции

Сергей Собянин рассказал об уникальном музыкальном инструменте в концертном зале "Зарядье". Это - один из крупнейших в Европе органов.

Его около двух лет создавали во Франции. Орган специально спроектировали для концертного зала "Зарядье". Инструмент состоит из пяти тысяч труб, из которых зрители видят только 135. Это - самый большой в столице музыкальный инструмент.

Вес органа - 40 тонн. В нём сочетаются древние традиции и новейшие технологии, на нём можно исполнять музыку любых эпох и стилей, отметил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"