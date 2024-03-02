Собянин рассказал, как в Москве поддерживают молодых людей с инвалидностью

Город оказывает помощь таким людям

Специалисты центра сопровождаемого проживания "Гурьевский" три года успешно работают с молодыми людьми с инвалидностью. Об этом Сергей Собянин рассказал на своём персональном сайте.

Мэр отметил, что флагманом изменений в повседневной жизни инвалидов стал центр "Гурьевский". Там уже три года помогают молодым людям с ограничениями. Благодаря поддержке специалистов центра, растёт самостоятельность инвалидов и их готовность принять на себя ответственность за собственные судьбы.

Ребятам помогают адаптироваться к городской среде и готовят к работе или учёбе. Программа обучения в "Гурьевском" рассчитана в среднем на пять лет, но всегда может быть скорректирована с учётом индивидуальных особенностей.

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