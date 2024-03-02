ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Токаевым стратегическое партнёрство

16:18
  • суббота
  • 02 марта 2024

И совместные проекты в разных сферах

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры России и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов в сферах торговли, транспорта и энергетики.

Токаев принял Путина в резиденции "Акорда"
Путин поздравил Токаева с Днем республики

Президенты подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений и стратегического партнерства. Глава Казахстана особо отметил содержательный, программный характер послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня же Владимир Путин пообщался по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.