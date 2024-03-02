Путин обсудил с Токаевым стратегическое партнёрство

И совместные проекты в разных сферах

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры России и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов в сферах торговли, транспорта и энергетики.

Президенты подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений и стратегического партнерства. Глава Казахстана особо отметил содержательный, программный характер послания Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня же Владимир Путин пообщался по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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