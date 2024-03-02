Кандидаты в президенты России работают в регионах

До выборов осталось две недели

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий посетил Луганскую Народную Республику. Там он пообщался со студентами и преподавателями Донбасского технического университета; возложил цветы к памятнику однопартийца Михаила Филипоненко - создателя народного ополчения ЛНР, а также посетил школу, которую восстанавливают после ударов ВСУ.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов посетил 1 марта предприятие "Щёлковохлеб" в Подмосковье. Он осмотрел территорию и пообщался с коллективом, отметив отличную работу и качественную продукцию. А сегодня на общероссийском открытом партийном собрании рассказал, как ведётся работа с избирателями. Харитонов поблагодарил своих сторонников и сообщил, что провёл около ста встреч с трудовыми коллективами.

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков оценил качество городских автобусов и состояние дорог в Ростове-на-Дону. Вместе с артистом Сергеем Жигуновым он проехал по нескольким маршрутам, и рассказал, что планирует сделать для обновления общественного транспорта в регионах. По его мнению, в России нужен отдельный нацпроект по обновлению общественного транспорта.

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