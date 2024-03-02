В Москве завершено строительство храма в честь князя Владимира

На стройплощадке побывал Владимир Ресин
На западе Москвы в районе Крылатское завершили возведение храма в честь святого князя Владимира. Итоги работ оценил сегодня советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
Белокаменная церковь с куполом выполнена в традициях архитектуры Древней Руси. Ввести здание в эксплуатацию планируют уже в конце марта, а освящение проведут летом.
Затем будет запущена вторая очередь строительства комплекса - это приходской дом и духовно-просветительский центр, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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