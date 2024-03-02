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В Москве завершено строительство храма в честь князя Владимира

16:05
  • суббота
  • 02 марта 2024

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На западе Москвы в районе Крылатское завершили возведение храма в честь святого князя Владимира. Итоги работ оценил сегодня советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

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Белокаменная церковь с куполом выполнена в традициях архитектуры Древней Руси. Ввести здание в эксплуатацию планируют уже в конце марта, а освящение проведут летом.

Затем будет запущена вторая очередь строительства комплекса - это приходской дом и духовно-просветительский центр, сообщает "ТВ Центр".

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