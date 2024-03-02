В Подмосковье прошёл марафон "Лыжня дружбы"

Болельщиков угостили чаем из самовара

Большой Межземляческий марафон "Лыжня дружбы" прошёл сегодня в Подмосковье в Одинцовском парке культуры. Участники бежали по дистанциям от пятисот до четырёх с половиной тысяч метров.

Всех болельщиков угощали чаем из самоваров. Спортивный праздник объединил спортсменов и любителей, которые приехали из разных регионов и живут теперь в Москве.

В нём также приняли участие многократные чемпионы мира и Олимпийских игр, заслуженные тренеры СССР, сообщает "ТВ Центр".

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