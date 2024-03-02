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Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество

16:49
  • суббота
  • 02 марта 2024

Обсуждалось развитие дружественных российско-белорусских отношений

Владимир Путин поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Президент России ещё раз поздравил своего белорусского коллегу с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии, они прошли в минувшие выходные.

Лидеры двух стран обсудили развитие дружественных российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня же Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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