Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество

Обсуждалось развитие дружественных российско-белорусских отношений

Владимир Путин поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Президент России ещё раз поздравил своего белорусского коллегу с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии, они прошли в минувшие выходные.

Лидеры двух стран обсудили развитие дружественных российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки, сообщает пресс-служба Кремля.

Сегодня же Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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