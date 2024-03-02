Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество

Обсуждалось развитие дружественных российско-белорусских отношений
Владимир Путин поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Президент России ещё раз поздравил своего белорусского коллегу с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии, они прошли в минувшие выходные.
Лидеры двух стран обсудили развитие дружественных российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки, сообщает пресс-служба Кремля.
Сегодня же Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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