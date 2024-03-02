Собянин открыл всесезонный Дворец тенниса в Лужниках

В нём можно заниматься разными видами спорта

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл лучший в стране всесезонный Дворец тенниса. Он станет ещё одной популярной точкой притяжения для поклонников здорового образа жизни.

Площадь пятиэтажного здания - 36 тысяч квадратных метров. Заниматься там можно не только теннисом, но и другими видами спорта. На кортах установлено современное оборудование мирового уровня. Предусмотрены гибкая система климат-контроля и несколько режимов освещения.

Сергей Собянин подчеркнул, что строительство Дворца тенниса стало одним из знаковых проектов возрождения Олимпийского комплекса "Лужники", сообщает "ТВ Центр".

"Здесь можно целыми днями проводить время, заниматься спортом, отдыхать. И конечно это будет большим подспорьем для наших профессиональных спортсменов, для занятий и подготовки на мировом уровне наших будущих чемпионов", - сказал мэр на открытии нового спортивного объекта.

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