ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов

14:45
  • суббота
  • 02 марта 2024

За 5 лет в городе отремонтируют 500 школ

Московские власти ведут активную реализацию поручений президента Владимира Путина, которые он дал во время послания Федеральному Собранию.

О работе города в сфере капитального ремонта школ и дошкольных учреждений рассказала представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко. В прошлом году в Москве начался ремонт четырёх пилотных школ, а всего предстоит обновить 500 школьных зданий за пять лет, отметила сенатор.

При планировании развития социальной инфраструктуры крайне важно помнить об главной цели, об общем контексте. И этот контекст – семья. Это тот базовый элемент нашей жизни, её основа, которую сегодня здоровая часть общества и так воспринимает как само собой разумеющееся. Но появление национального проекта "Семья", о котором в своём послании Федеральному Собранию заявил президент, придаст этому контексту новый смысл.

Святенко отметила, что в Москве реализуются эксклюзивные проекты, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве пилотных для других регионов. К примеру, в столице активно модернизируются молочные кухни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ремонт школы
Ремонт школы
Ремонт школы
Ремонт школы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.