Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов

За 5 лет в городе отремонтируют 500 школ

Московские власти ведут активную реализацию поручений президента Владимира Путина, которые он дал во время послания Федеральному Собранию.

О работе города в сфере капитального ремонта школ и дошкольных учреждений рассказала представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко. В прошлом году в Москве начался ремонт четырёх пилотных школ, а всего предстоит обновить 500 школьных зданий за пять лет, отметила сенатор.

При планировании развития социальной инфраструктуры крайне важно помнить об главной цели, об общем контексте. И этот контекст – семья. Это тот базовый элемент нашей жизни, её основа, которую сегодня здоровая часть общества и так воспринимает как само собой разумеющееся. Но появление национального проекта "Семья", о котором в своём послании Федеральному Собранию заявил президент, придаст этому контексту новый смысл.

Святенко отметила, что в Москве реализуются эксклюзивные проекты, которые могут быть в дальнейшем использованы в качестве пилотных для других регионов. К примеру, в столице активно модернизируются молочные кухни.

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