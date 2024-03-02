Беспилотник атаковал следственную группу в Брянской области

Есть пострадавшие

Украинский беспилотник атаковал следственную группу СКР в приграничной зоне Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

В результате атаки пострадали четыре сотрудника ведомства: следователь и следователь-криминалист получили ранения, ещё двое сотрудников контужены. Известно, что БПЛА сбросил на работавших следователей взрывное устройство.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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