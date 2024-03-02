В тестовом голосовании перед выборами в Москве приняли участие 716 тысяч человек

Оно проходило 2 марта с 10 до 14 часов

В тестовом голосовании перед выборами президента России приняли участие 716 тысяч москвичей, сообщает АГН "Москва". 713 тысяч потенциальных избирателей проголосовали электронно, около четырёх тысяч – при помощи бумажных бюллетеней.

Пробное голосование проходило 2 марта с 10:00 до 14:00. Москвичам предложили ответить на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Принять участие в пробном голосовании могли только совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8 часов 15 марта до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании можно принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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