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Шольц отреагировал на скандал с записью беседы военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту

17:50
  • суббота
  • 02 марта 2024

Канцлер пообещал быстрое расследование

Олаф Шольц пообещал тщательно расследовать публикацию записи разговора военных, рассуждавших об атаке на Крымский мост и другие российские объекты. Канцлер Германии выжидал сутки, чтобы прокомментировать опубликованную накануне аудиозапись скандального разговора.
В Германии разгорается скандал после утечки разговора военных об атаке на Крымский мост

В интервью агентству DPA Шольц заявил: "Именно поэтому сейчас это расследуется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это и необходимо".

О том, что Германия принимает участие в дискуссии по уничтожению Крымского моста, стало известно 1 марта. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных немецких военных, которые всерьёз обсуждали вопрос – сколько ракет Taurus производства ФРГ понадобится для того, чтобы уничтожить Крымский мост.

Сегодня влиятельные немецкие издания написали, что запись разговора подлинная. Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений. Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев констатировал, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.

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Олаф Шольц
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