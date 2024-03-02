Собянин рассказал, какие спортобъекты построят и реконструируют в этом году

Сегодня в Лужниках открылся Дворец тенниса

В этом году в Москве будут достроены и реконструированы 14 крупных спортивных сооружений. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр назвал несколько таких объектов: ледовый дворец в Мнёвниковской пойме и спорткомплекс "Московский транспорт" на Ярославской улице.

Собянин напомнил, что в 2023 году в столице заработали Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, Дворец спорта "Некрасовка", Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. Сегодня в Лужниках мэр торжественно открыл Дворец тенниса, в котором можно будет заниматься несколькими видами спорта.

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