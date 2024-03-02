Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодёжи

Президент обратился к его участникам

Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи. Он открылся на федеральной территории "Сириус". Трансляцию видеообращения президента показали на торжественной церемонии, передаёт ТАСС.

Путин отметил, что жители России всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску. Он выразил уверенность, что гости фестиваля смогут сами в этом убедиться, а домой вернутся с любовью к России.

Вы, молодое поколение, вы мечтаете о том, каким может быть и должен быть безопасный, справедливый мир. И именно вам его созидать. Фестиваль даст вам возможность обсудить это со своими сверстниками.

Молодёжный фестиваль продлится до 7 марта. На Черноморском побережье России собрались 20 тысяч участников из всех регионов страны и разных стран мира.

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