Тестирование электронного голосования в Москве прошло успешно

Все кибератаки отражены

В Москве успешно прошло тестирование системы электронного голосования перед президентскими выборами. В пробном голосовании приняли участие 716 тысяч москвичей.

Система справилась с беспрецедентно высокой нагрузкой и многочисленными кибератаками, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента. Все атаки были успешно отражены, каждый избиратель смог без проблем проголосовать по важному для города вопросу, сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов московского правительства Артём Костырко.

Тестовое голосование проходило в Москве 2 марта с 10.00 до 14.00. Горожанам предложили ответить на вопрос: "Нужно ли вырубать тополя в Москве, чтобы избавиться от тополиного пуха?". Проголосовать можно было дистанционно или на 146 избирательных участках, которые работали в каждом районе города.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8 часов 15 марта до 20 часов 17 марта. При дистанционном голосовании у москвичей есть возможность участия в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

На главный пост в России претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и руководитель исполкома партии "Новые люди" Владислав Даванков.

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