Силы ПВО уничтожили цели над Финским заливом

О пострадавших не сообщается

В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его информации, воздушные цели были поражены над Финским заливом.

В свою очередь, глава Петербурга Александр Беглов сообщил, что в связи с происшествием в акватории Финского залива находится на связи с командованием Ленинградского военного округа.

Утром 2 марта шесть человек обратились за помощью к медикам после ЧП в Петербурге. На месте происшествия работали шесть бригад скорой помощи. Среди пострадавших - 92-летняя женщина.

В результате происшествия пострадало остекление балконов двух пятиэтажных домов. Жителей пострадавших квартир временно разместили в ближайшем детском саду. К вечеру в домах включили электричество и отопление.

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