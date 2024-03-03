Пострадавших нет

В ночь со 2 на 3 марта в небе над Крымом сбиты 38 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Вечером 2 марта силы ПВО сбили воздушные цели над Финским заливом. Об этом сообщили власти Ленинградской области. А утром 2 марта в результате ЧП в Санкт-Петербурге было нарушено остекление двух пятиэтажных домов. Жителей пришлось временно разместить в ближайшем детском саду.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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