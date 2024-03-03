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Ликвидировал штурмовиков ВСУ: подвиг ефрейтора Верхоланцева

10:44
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

О новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО рассказали в Минобороны. Гвардии сержант Александр Шишков со своим подразделением провели минирование опасных участков и возвели заграждения для уничтожения боевиков и тяжёлой бронетехники ВСУ.

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Стало известно о новых подвигах российских военных

Было установлено более 250-ти мин различного класса. Это позволило не допустить прорыва нашей линии обороны. Противник понёс серьёзные потери.

Гвардии ефрейтор Михаил Верхоланцев отразил атаку украинских националистов. Несмотря на то, что радикалы вели непрерывный огонь из танка и гранатомётов, Михаил сумел зайти во фланг штурмовой группы боевиков, часть из них ликвидировал. После боя он оказал первую помощь раненым товарищам, сообщает "ТВ Центр".

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