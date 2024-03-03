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Лавров жёстко ответил Остину на его слова о войне России и НАТО

10:15
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Запад мечтает о поражении России

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и шефа Пентагона Ллойда Остина указывают на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не меняет свой курс, направленный на стратегическое поражение России. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в турецкой Анталье.

Макрон выступил за отправку европейских военнослужащих на помощь Киеву, а Остин не исключил, что в случае поражения Украины НАТО выступит против Москвы.

Лавров прокомментировал также и скандальную аудиозапись разговора немецких военных, обсуждавших удары по инфраструктуре нашей страны.

Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись о противостоянии канцлера Шольца с Бундесвером о каких-то хитрых замыслах Бундесвера, которые стали явными из-за публикации аудиозаписи; о том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, другие объекты, прежде всего, склады с боеприпасами, и, главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся.  Это кричащее саморазоблачение.

Подлинность аудиозаписей накануне признали в Бундесвере. А сам германский канцлер пообещал провести тщательное расследование. Выступая в Риме, Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул: Берлин продолжит поддержку Украины, но военнослужащих НАТО в зону конфликта посылать не будут.

По данным немецкой прессы, скандал с разоблачением офицеров Бундесвера не поколебал решимость Шольца не передавать Киеву ракеты большой дальности "Таурус", сообщает "ТВ Центр".

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