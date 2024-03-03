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Дети погибли во время удара Израиля по сектору Газа

10:30
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Продолжаются атаки на гражданскую инфраструктуру

Совет безопасности ООН в заявлении для прессы выражает обеспокоенность ударом Израиля по мирным жителям Газы и призывает Тель-Авив к принятию мер для защиты гражданских лиц и соблюдению норм международного права.
Армия Израиля атаковала мирных жителей в секторе Газа

Тем временем, жертвами новых обстрелов города Рафах на юге анклава стали 14 человек, в том числе 6 детей. А на западном берегу реки Иордан израильские поселенцы возле Рамаллы напали на палестинскую деревню, ранены пять человек.

Кроме того, ВВС нанесли авиаудары по двум объектам "Хезболлы" в Ливане. На этом фоне сегодня в Каире продолжатся мирные переговоры между Израилем и ХАМАС. Как сообщают источники, наметился ощутимый прогресс.

Немедленно заключить сделку по освобождению заложников потребовали от правительства участники многотысячного марша в Иерусалиме. А в Тель-Авиве протестующие высказались за отставку премьера Нетаньяху и проведение досрочных выборов. Затем перекрыли дороги и были разогнаны полицией, сообщает "ТВ Центр".

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