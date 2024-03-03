В Техасе бушуют крупнейшие за всю историю штата пожары

Есть погибшие

В американском Техасе площадь, пройденная огнём, превысила полмиллиона гектаров. Один из пожаров уже стал крупнейшим за всю историю штата. Как минимум, два человека погибли.

Пламя уничтожило десятки тысяч голов рогатого скота, ещё больше получили ожоги и травмы. Это может обернуться настоящей катастрофой для Техаса, считают власти.

А в Калифорнии и Неваде коллапс вызвала мощная снежная буря. На дорогах - гигантские заносы, движение на ряде участков закрыто. Скорость ветра местами достигает 300 километров в час. Из-за непогоды снова отложен запуск космического корабля Crew Dragon, сообщает "ТВ Центр".

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