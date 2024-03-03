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В Техасе бушуют крупнейшие за всю историю штата пожары

11:03
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Есть погибшие

В американском Техасе площадь, пройденная огнём, превысила полмиллиона гектаров. Один из пожаров уже стал крупнейшим за всю историю штата. Как минимум, два человека погибли.

Площадь природных пожаров в Техасе превысила 300 тысяч гектаров
Мощные природные пожары бушуют в Техасе и Оклахоме

Пламя уничтожило десятки тысяч голов рогатого скота, ещё больше получили ожоги и травмы. Это может обернуться настоящей катастрофой для Техаса, считают власти.

А в Калифорнии и Неваде коллапс вызвала мощная снежная буря. На дорогах - гигантские заносы, движение на ряде участков закрыто. Скорость ветра местами достигает 300 километров в час. Из-за непогоды снова отложен запуск космического корабля Crew Dragon, сообщает "ТВ Центр".

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