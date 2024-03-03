Армия России продолжает наступление в зоне СВО

Освобождаются новые посёлки

Российские войска развивают своё наступление сразу на нескольких участках фронта. Наш триколор над Тоненьким боевики хорошо видят и без биноклей. Выдавленные за окраины националисты несколько раз пытались вернуть контроль над посёлком, но все атаки отбиты. Как, впрочем, и в Новомихайловке, которая уже больше чем наполовину занята нашими подразделениями.

Остатки укрепрайона ежедневно бомбит авиация. После налётов с воздуха штурмовики делают рывок и захватывают все новые опорные пункты ВСУ. Только на этом участке противник потерял на сутки 160 человек и пять бронемашин. А несколько боевиков, понимая, что позиции в Новомихайловке все равно не удержать, сдались в плен.

Пленные рассказывают: массированным ударам российских войск, по сути, противопоставить нечего. Плотность огня такая, что подразделения в течении недели, максимум двух, теряют большую половину личного состава.

В ходе наступления наши бойцы продвинулись на артёмовском направлении ещё на километр по фронту, а на краснолиманском подошли к Тернам.

Стали известны подробности уничтожения и первых американских "Абрамсов". Операторы беспилотников, которые сожгли пентагоновские танки, говорят - заокеанская техника сильно переоценена. А массивную броню легко вскрывают наши дроны типа "Ланцета".

Тимур Абдуллаев, «ТВ центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"