Репутация НАТО пошатнулась после утечки разговора немецких офицеров

Последствия для альянса могут быть тяжёлыми

Европейская партия войны не намерена менять своего антироссийского курса. Так прокомментировали в нашем МИДе последние заявления президента Франции и главы Пентагона. Тем временем, канцлер Германии прилагает все усилия, чтобы сохранить лицо и занимаемый пост на фоне грандиозного скандала. Утечка и публикация секретных переговоров немецких офицеров поставила в неловкое положение не только Бундесвер, но и сказалась на репутации всего блока НАТО.

Как ни странно, политиков и журналистов беспокоит не то, что в армии Германии обсуждают, по каким целям на территории России можно ударить ракетами Taurus. А проблемы с собственной безопасностью. Попались, как дети, пишет сегодня Spiegel.

В Минобороны Германии подтвердили факт прослушивания беседы офицеров. Но попытались спутать карты: якобы, часть разговора могла быть подделана, сгенерирована искусственным интеллектом. Верится с трудом. Слишком серьёзное выражение лица было у Шольца, когда он комментировал эту новость.

У него теперь - не просто проблемы. На кону - пост канцлера. Избиратели обратили на него удивлённые взгляды. Шольц только на этой неделе повторил раз пять публично - ни немецких ракет, ни солдат на Украине не будет. Оказывается, планировалось ровно противоположное. И теперь важно понять: Шольц был в курсе? Или сознательно всех обманывал, как когда-то Меркель с Минскими соглашениями? Запись была сделана до того, как канцлер публично отказался от идеи поставок Украине дальнобойного оружия.

Бундесвер, конечно, проведёт проверку, про результаты отчитаются. Но самое интересное останется за кулисами. Данные, которые немецкие офицеры обсуждали по телефону, принадлежат, строго говоря, не только Германии. Всему блоку НАТО. Перехват секретной беседы ещё больше обострит конфликт между европейскими членами альянса и США. В Вашингтоне, пишет сегодня The Wall Street Journal, теперь боятся за сохранность военной информации. В интервью газете представитель Минобороны Германии признал, что проблема существует. Но главное, после обнародования записи, ясно: Европа только будет разжигать военную тематику.

Когда Шольц говорит, что Германия не хочет войны с Россией, ясно: эти слова ничего не значат. Дания на этой неделе заключила десятилетний договор о сотрудничестве в военной сфере с Украиной. Вот-вот станут членами НАТО Швеция и Финляндия. Поддерживать и впредь Украину договорились на встрече Джо Байден и Джорджа Мелони. Осознают ли партнёры по альянсу опасность такой политики, сказать сложно.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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